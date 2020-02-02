البايرن ينتزع صدارة البوندسليغا

المصدر: د ب أ

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بفوزه على مضيفه ماينز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة العشرين من المسابقة، مستفيدا من سقوط لايبزغ في فخ التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 2.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على يونيون برلين 5 / صفر وهوفنهايم على باير ليفركوزن 2 / 1 وأوجسبورج على فيردر بريمن 2 / 1، وتعادل فورتونا دوسلدورف مع آينتراخت فرانكفورت 1 / 1.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة وتوماس مولر في الدقيقة 14 وتياجو ألكانتارا في الدقيقة 26، فيما سجل هدف ماينز الوحيد جيرميه جستي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الثالث عشر للبايرن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة عشر لماينز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات.

وفي المباراة الثانية، فشل لايبزغ في استعادة صدارة الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتقدم مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين سجلهما الحسن بليا وجوناس هوفمان في الدقيقتين 24 و35، قبل أن يسجل لايبزغ هدفين عن طريق باتريك ستشيك وكريستوفر نكونكو في الدقيقتين 50 و89.

وشهدت المباراة طرد الحسن بليا لاعب مونشنجلادباخ في الدقيقة 61.

ورفع لايبزغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بايرن، كما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند.

وفي المباراة الثالثة، واصل إيرلينغ هالاند تألقه مع بوروسيا دورتموند وسجل هدفين في فوز فريقه على يونيون برلين 5 / صفر.

وجاء هدفي هالاند في الدقيقتين 18 و76، ليرفع رصيده أهدافه إلى سبعة أهداف في ثلاث مباريات شارك بها مع دورتموند.

فيما سجل بقية أهداف دورتموند جادون سانشو في الدقيقة 13 وماركو ريوس من ركلة جزاء في الدقيقة 68 و أكسيل فيتسيل في الدقيقة 70.

ورفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، قلب هوفنهايم تأخره بهدف أمام باير ليفركوزن إلى فوز 2 / 1.

وتقدم ليفركوزن بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 11 وتعادل أندريج كراماريتش لهوفنهايم في الدقيقة 23 فيما سجل روبير سكوف هدف الفوز لهوفنهايم في الدقيقة 65.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفركوزن عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الخامسة، قلب أوجسبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى فوز 2 / 1.

وتقدم فيردر بريمن بهدف سجله تين جيدفاج، لاعب أوجسبورغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23، وتعادل أوجسبورج بهدف سجله فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 67، قبل أن يسجل روبين فارجاس هدف الوز في الدقيقة 82.

ورفع أوجسبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة السادسة ، تعادل فورتونا دوسلدورف مع آينتراخت فرانكفورت 1/1.

وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله كان إيهان في الدقيقة 78، وتعادل فرانكفورت عن طريق هدف سجله تيموثي تشاندلر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر كما رفع فرانكفورت رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر.