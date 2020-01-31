رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر يناير

المصدر: د ب أ

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي "الكالتشيو" اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعبي الدوري عن شهر يناير الجاري.

وسيتسلم رونالدو الجائزة بعد غد الأحد، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من "الكالتشيو".

وتألق رونالدو بشكل لافت في الدوري على مدار شهر يناير الجاري، بعدما شارك في 4 مباريات سجل خلالها 7 أهداف.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان الوصيف.

وهز رونالدو الشباك في آخر ثماني مباريات خاضها الفريق بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل خلالها 12 هدفاً من بين 17 هدفا سجلها في المسابقة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ستة أهداف خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ونال كل من الفرنسي فرانك ريبيري ، الذي يغيب عن الملاعب حاليا للإصابة والجراحة التي أجراها في الكاحل ، وغيموبيلي زسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو ورادجا ناينغولان نجم كالياري الإشادة على مستواهم بشكل عام منذ بداية الموسم.