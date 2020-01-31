برشلونة يخطف خليفة رونالدو ويحصنه بشرط خيالي

المصدر: د ب أ

أعلن ناديا برشلونة الإسباني وسبورتنغ براغا البرتغالي اليوم "الجمعة" عن توصلهما لاتفاق يقضي بانتقال لاعب كرة القدم البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو من سبورتنغ براغا إلى برشلونة في أول يوليو المقبل.

وأوضح برشلونة في بيان له اليوم أنه توصل إلى اتفاق مع النادي البرتغالي على ضم اللاعب لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

وكشف برشلونة عن المقابل المالي للصفقة والبالغ 31 مليون يورو مشيراً إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مع النادي لمدة خمسة مواسم تنتهي بموسم 2024 / 2025 وأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ستبلغ 500 مليون يورو.

وتعكس القيمة الخيالية للشرط الجزائي في عقد اللاعب مدى حرص برشلونة على الاحتفاظ باللاعب وإبعاده عن الأندية الأخرى لاسيما وأنه يعتبر الامتداد الطبيعي لمواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وبدأ ترينكاو "20 عاما" مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي فيانينسي البرتغالي عام 2008 كما لعب بقطاعات الناشئين والشباب في أندية أخرى هي بورتو وبراغا وبالميراس براجا بالبرتغال قبل تصعيده للفريق الثاني بنادي براغا في 2016 ومنه إلى الفريق الأول للنادي في 2018 .

وخلال الموسم الحالي ، خاض اللاعب مع الفريق 22 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف كان أحدثها في شباك موريرينسي " الأربعاء" كما صنع ستة أهداف لزملائه بالفريق.

ولعب ترينكاو لمنتخبات الناشئين والشباب في البرتغال منذ عام 2015 وتوج مع منتخب الشباب بلقب كأس الأمم الأوروبية (تحت 19 عاما) عام 2018 في فنلندا وتوج هدافا للبطولة.

ويشتهر ترينكاو بإجادة اللعب بقدمه اليسرى كما أطلق عليه لقب "كريستيانو رونالدو الجديد" بعد تألقه مع المنتخب البرتغالي في كأس أوروبا للشباب.