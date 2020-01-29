إبراهيموفيتش وأوغلو يقودان ميلان لقبل نهائي كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

سجل هاكان شالهان أوغلو هدفين وكان مؤثرا في انتفاضة ميلان وفوزه 4-2 على تورينو بعد وقت إضافي ليبلغ قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ونجح لاعب الوسط التركي شالهان أوغلو في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع قبل أن يمنح ميلان التقدم 3-2 في الوقت الإضافي، ليحقق أصحاب الأرض الفوز الخامس على التوالي ويصبح على موعد مع يوفنتوس.

وكان ميلان مرشحا بقوة للفوز وتقدم بهدف بعد 12 دقيقة عندما قابل جياكومو بونافنتورا كرة عرضية من أنتي ريبيتش.

لكن جليسون بريمر أدرك التعادل قبل الاستراحة بتسديدة قوية قبل أن يضيف الهدف الثاني عقب كرة عرضية من أولا أينا في الدقيقة 71.

ونجح شالهان أوغلو في إدراك التعادل بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع ثم كرر الأمر في الدقيقة 107 بتسديدة رائعة قبل أن يضيف البديل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الرابع.

وعبرت الجماهير عن تقديرها وحبها لأسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي برايانت، الذي لقى حتفه بعد تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي، حيث قضى أيام طفولته في إيطاليا.