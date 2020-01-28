بلد الوليد الإسباني يضم بن عرفة

المصدر: رويترز

وقّع لاعب الوسط الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة مع بلد الوليد الإسباني لمدة ستة أشهر، بعد أن ظلّ من دون فريق منذ الصيف الماضي، وذلك بحسب ما أعلن ناديه الجديد اليوم الثلاثاء.

ووجد بن عرفة (32 عاما و15 مباراة دولية) نفسه من دون فريق منذ الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع رين الذي أحرز معه كأس فرنسا الموسم الماضي، على حساب فريقه السابق باريس سان جرمان.

ولم يخف بن عرفة، التونسي الأصل، الذي تنقل بين إنجلترا (نيوكاسل وهال سيتي) وفرنسا (ليون، مرسيليا، نيس، باريس سان جرمان ورين)، رغبته في الأشهر الأخيرة باختبار اللعب في إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته، وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى إشبيلية وإسبانيول، إلا أنه وقّع في نهاية المطاف مع بلد الوليد القابع في المركز الـ16 في "الليغا"، والذي يملك جزءا كبيرا من أسهمه، منذ سبتمبر 2018، النجم البرازيلي السابق رونالدو