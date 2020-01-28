ساكا يقود أرسنال للدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي

المصدر: رويترز

أحرز الشاب بوكايو ساكا هدفا وصنع هدفا آخر ليقود أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتفوق 2-1 على بورنموث في استاد فيتاليتي أمس الاثنين.

وسجل الظهير الأيسر ساكا والمهاجم إيدي نيكيتا في غضون 26 دقيقة مع اعتماد أرسنال على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني.

وكافح أرسنال للنجاة من انتفاضة متأخرة ليضمن التأهل ومواجهة بورتسموث المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

ووضع ساكا البالغ عمره 18 عاما الكرة في المرمى بتسديدة قوية من زاوية ضيقة قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها نيكيتا إلى هدف بعد عودته إلى أرسنال عقب فترة إعارة في ليدز يونايتد.

وسجل سام سوريدج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحاول بورنموث التعادل أمام فريق المدرب ميكيل أرتيتا لكنه لم يجد الوقت الكافي ليتفرغ للمنافسة على الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز.

وقدم أرسنال أداء ممتعا في الشوط الأول ومرر لاعبوه 22 كرة قبل أن تصل إلى ساكا ويسجل هدف التقدم بشكل مميز.

وقال ساكا لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "ميكيل يحاول إعادة فلسفة أسلوب أرسنال. أدينا بشكل جيد في الشوط الأول لكن لم نقدم الكثير خلال الشوط الثاني".

واستعاد بورنموث الأمل بشكل متأخر عندما أرسل سيمون فرنسيس كرة عرضية منخفضة قابلها سوريدج (21 عاما) ليسجل هدفه الأول مع النادي بعد فترة إعارة في سوانزي سيتي.

وقال إيدي هاو مدرب أرسنال "نحن محبطون جدا. حاولنا بقوة قرب النهاية. بدأنا المباراة بشكل متواضع".