مفاجأة.. شروسبري يحرج ليفربول ويفرض مباراة "إعادة"

المصدر: د ب أ

أحرج فريق شروسبري تاون ضيفه ليفربول واستطاع أن يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق كورنيس حونز الذي استلم كرة بينية داخل منطقة الجزاء من الناحية ايلسرى وسدد الكرة إلى داخل المرمى.

وجاء الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 46 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء شروسبري حاول دونالد لوف، مدافعي شروسبري ابعادها لكن اللاعب سددها في مرماه بغرابة شديدة.

وتمكن فريق شروسبري تاون من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق جايسون كومينجيز من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما قام ياسر لاروكي، مدافع ليفربول، بعرقلة جوش لاورنت.

وفي الدقيقة 75 سجل شروسبري هدف التعادل عندا لعبت كرة طولية أخطأ مدافعي ليفربول في إبعادها لتصل إلى كومينجيز الذي توغل بها وسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

وبهذا سيكون على الفريقين خوض مباراة إعادة في ملعب أنفيلد، سيتم تحديد وقتها لاحقا، لحسم المتأهل منهما للدور الخامس.