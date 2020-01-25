البايرن على بعد نقطة من صدارة البوندسليغا

المصدر: د ب أ

استعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليغا.

يأتي هذا في الوقت، الذي مني فيه فريق لايبزغ متصدر البوندسليغا بأول هزيمة له منذ قرابة أربعة أشهر وسقط على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2.

وفي مباريات أخرى، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه ماينز 3 /1 ويونيون برلين على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر وبادربورن على مضيفه فرايبورغ 2 /صفر وهيرتا برلين على مضيفه فولفسبورج 2 /1.

وسجل بايرن هدفين في الشوط الأول، حيث افتتح البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة السابعة ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 50 ثم أحرز الإسباني تياجو الكانترا الهدف الرابع في الدقيقة 58 قبل أن يختتم سيرجي نابري التسجيل لبايرن في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزغ المتصدر، وتوقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة الخامسة عبر هجمة مرتدة سريعة لشالكه انهاها سوات سيردار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك الحارس مانويل نوير.

وتقدم بايرن بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة من الجبهة اليمنى فشل حارس شالكه ماركوس سوبيرت في التصدي لها حيث سقطت الكرة من يده ووصلت إلى بيريسيتش ليهيأها إلى ليفاندوفسكي الذي لم يجد أي صعوبة في التسديد في المرمى الخالي.

وكاد دانييل كاليوري أن يحرز هدف التعادل لشالكه في الدقيقة التاسعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن العارضة وقفت له بالمرصاد وحرمته من التسجيل.

ورد بايرن بهجمة خطيرة انتهت بتمريرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء إلى ايفان بيريسيتش الذي سدد كرة قوية لتلمس الشباك من الخارج.

وألغى الحكم هدفا سجله توماس مولر في الدقيقة 17 بداعي التسلل.

وأوشك ليفاندوفسكي على تسجيل الهدف الثاني له وللنادي البافاري في الدقيقة 23 بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك الفريق الضيف.

وألغى الحكم هدفا لبايرن بداعي التسلل في الدقيقة 37 حيث سجله ليفاندوفسكي مستغلا تمريرة زميله ليون جوريتسكا لكن الحكم اعتبر بنيامين بافار متسللا لحظة استلامه الكرة قبل تمريرها إلى جوريتسكا.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن بعدما تلقى تمريرة من رأس جوريتسكا أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني كاد النمساوي ديفيد الابا أن يسجل الهدف الثالث لبايرن من ضربة حرة نفذها بشكل رائع لكن ماركوس سوبيرت حارس شالكه أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وجاءت الدقيقة 50 لتشهد الهدف الثالث للنادي البافاري بواسطة جوريتسكا بتسديدة خلفية مزدوجة رائعة.

وتكفل تياجو الكانترا بتسجيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ليفاندوفسكي أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.

وكان البديل البرازيلي فيليب كوتينيو قريبا من تسجيل خامس أهداف النادي البافاري بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن سوبيرت وقف له بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية سجل سيرجي نابري الهدف الخامس لبايرن بتسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت من بين قدمي حارس شالكه وسكنت الشباك.

وعلى ملعب كوميرس بنك ارينا، سجل المدافع الفرنسي المامي توري هدف التقدم لفرانكفورت في شباك لايبزغ في الدقيقة 48 وأضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزغ عند 40 نقطة في الصدارة.

وتعرض لايبزج لأول هزيمة له في البوندسليغا منذ 28 /سبتمبر الماضي عندما سقط أمام ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومنذ ذلك الحين حقق لايبزغ تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

واستعاد مونشنجلادباخ المركز الثالث بفضل الفوز على ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم روبن كايسون بهدف لماينز في الدقيقة 12 ولكن الفرنسي الحسن بليا رد بهدفين لجلادباخ في الدقيقتين 24 و76 قبل أن يتكفل فلوريان نيوهاوس بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد جلادباخ إلى 38 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، نجح هيرتا برلين في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورغ إلى الفوز بهدفين.

وتقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق ادمير محمدى في الدقيقة 68 لكن جوردان تورونارايجا أدرك التعادل لهيرتا في الدقيقة 74 وخطف دودي لوكيباكيو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز بادربورن بعشرة لاعبين على مضيفه فرايبورج بهدفين دون رد.

وتقدم كريستوفر أنتوي أدجي بهدف لبادربورن في الدقيقة 48 لكن لاعب الفريق جاميليو كولينز تعرض للطرد في الدقيقة 59 لكن برغم النقص العددي سجل عبدالحميد صابري الهدف الثاني للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد بادربورن إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد فرايبورج عند 29 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري فاز يونيون برلين على ضيفه اوجسبورغ بهدفين دون رد.

وسجل نيفن سوبوتيتش وماركوس إنجفارتسن هدفي الفوز ليونيون برلين في الدقيقتين 47 و61.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن اوجسبورغ صاحب المركز الثاني عشر.