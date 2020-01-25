برشلونة يتلقى أول هزيمة تحت قيادة كيكي سيتين

المصدر: د ب أ

تلقى فريق برشلونة أول هزيمة له تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين وسقط على ملعب مضيفه فالنسيا صفر/ 2 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.وهو أول فوز لفالنسيا على برشلونة في الدوري الإسباني منذ عام 2016

وبالمرحلة ذاتها، خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة اسبانيول مع ضيفه اتلتيك بيلباو.

وبات برشلونة مهدداً بفقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد، حيث توقف رصيد النادي الكاتالوني في الصدارة عند 43 نقطة بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي الذي يلتقي غداً الأحد مع مضيفه بلد الوليد.

وجاء الهدف الأول لفالنسيا بنيران صديقة وسجله جوردي البا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 ثم أضاف ماكسي غوميز مهاجم منتخب أوروجواي الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77 ليرفع رصيد فريقه إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

وأهدر غوميز ضربة جزاء لفالنسيا في الدقيقة 12 بعد أن تصدى له الحارس مارك أندري تير شتيجن، الذي تألق بشكل لافت في شوط المباراة الاول وتصدى لجملة من الهجمات المحققة لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

وأحكم برشلونة سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون فرصة حقيقية للنادي الكاتالوني على مرمى الحارس خاومي دومينيك سانشيز.

وحصل خوسي لويس جايا على ضربة جزاء لفالنسيا بعد عرقلته من قبل جيرارد بيكيه لكن مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة حرم ماكسيميليانو غوميز من تسجيل هدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة 12.

وارتفع إيقاع اللعب بعد ضربة الجزاء الضائعة لكن مع انعدام الفرص المحققة على المرميين، وإن مالت الأفضلية نسبيا لصالح برشلونة الذي سعى جاهداً لتسجيل هدف التقدم لكن المثلث الهجومي للفريق المكون من أنسوماني فاتي وليونيل ميسي وانطوان جريزمان افتقد إلى المساندة من لاعبي خط الوسط والجناحين.

وكاد جيرارد بيكيه أن يسجل هدفا بطريق الخطأ في مرمى برشلونة لكن تير شتيجن كان يقظا وأنقذ الموقف بثبات.

وواصل تير شتيجن تألقه اللافت وأنقذ مرمى برشلونة من فرصتين متتاليتين الأولى عبر تسديدة صاروخية من ماكسي غوميز ابعدها الحارس الألماني بأطراف أصابعه قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة وتصل إلى كيفين جاميرو الذي سدد كرة قوية لكن تير شتيجن أبعد الخطر مجددا.

وأوشك فرانسيس كوكولين على تسجيل هدف السبق لفالنسيا في الدقيقة 30 بتسديدة قوية لكن تير شتيجن وقف له بالمرصاد.

ومرت الدقائق العشر التالية سجالا بين الفريقين لكن فالنسيا كان الاخطر على المرمى في الوقت الذي عجز فيه برشلونة عن تخطي التكتلات الدفاعية لأصحاب الأرض.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الخمس الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الاولى من بداية الشوط الثاني كاد الصاعد فاتي أن يحرز هدف السبق لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة ذكية من ميسي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار شباك أصحاب الأرض.

واستفاد فالنسيا من هدف بنيران صديقة في الدقيقة 48 بعد هجمة سريعة أحدثت دربكة في دفاعات برشلونة لينهيها مهاجم منتخب أوروجواي ماكسي رودريجيز بتسديدة قوية ارتطمت بجسد جوردي البا وسكنت الشباك.

وكان ميسي قريبا للغاية من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت على مسافة قريبة جدا من مرمى فالنسيا.

وعاد ميسي ليهدد مرمى فالنسيا بتسديدة أخرى قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته حادت عن الشباك بسنتيمترات قليلة.

وتوالت الفرص الخطيرة الضائعة للنادي الكاتالوني ولعل ابرزها ضربة رأس مباغتة من ميسي من مسافة قريبة لكنها أيضا مرت على بعد سنتيمترات قليلة من الشباك.

وأنقذ خاومي مرمى فالنسيا من هدف محقق وتصدى ببراعة يحسد عليها لضربة حرة رائعة نفذها ميسي من مسافة 30 ياردة في الدقيقة 72.

وعلى عكس سير اللعب تماما سجل ماكسي غوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77 بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى غوميز على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لتير شتيجن.

وسجل جابريل باوليستا الهدف الثالث لفالنسيا في الدقيقة 81 بتسديدة مقصية رائعة لكن الحكم الغى الهدف بداعي وجود مخالفة ضد أحد لاعبي أصحاب الأرض.

وشن برشلونة أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة لكن دون أن يترجم هذه الفرص للغة الأهداف ليخرج فالنسيا فائزاً بهدفين دون رد.

وعلى ملعب باور 8، تقدم أسيير فيلاليبري بهدف لبيلباو في الدقيقة 12 ثم تعادل راؤول دي توماس لاسبانيول في الدقيقة 63.

ورفع بيلباو رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 15 نقطة لاسبانيول في المركز التاسع عشر قبل الأخير.