مارادونا ملكاً في نادي خيمناسيا الأرجنتيني

المصدر: رويترز

يحصل دييغو مارادونا على معاملة الملوك في فريقه خيمناسيا إي إسغريما، بعدما صنع النادي عرشاً لمدربه البالغ عمره 59 عاما للجلوس عليه في مباريات الفريق المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم على أرضه، وبات ملكاً في النادي.

وسيعرض النادي الكرسي المزين بألوان الفريق في مزاد علني بعد كل مباراة، وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب خيمناسيا في سبتمبر أيلول في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال خيمناسيا إن مارادونا سيوقع نسخاً مماثلة للعرش ليتم بيعها في متجر النادي. ووقع الكرسي الأول يوم الجمعة قبل مواجهة فيليز سارسفيلد في الدوري.