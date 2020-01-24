خروج مفاجئ لأتليتيكو من كأس ملك إسبانيا

المصدر: رويترز

تلقى أتليتيكو مدريد المنافس في الدرجة الأولى هزيمة مفاجئة 2-1 بعد وقت إضافي أمام مستضيفه كولتورال ليونيسا أمس الخميس ليصعد الفريق المنتمي للدرجة الثالثة إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأدرك ليونيسا التعادل قرب النهاية بهدف يولن كاستانيدا ليلغي تقدم أنخيل كوريا لأتليتيكو قبل أن يهز سيرجيو بنيتو الشباك في الوقت الإضافي ليحسم فوز الفريق المغمور.

وأهدر فيتولو أفضل فرصة للفريق الضيف في الشوط الأول عندما أطاح بتمريرة جواو فيلكس خارج الملعب.

لكن كوريا لم يخطئ أمام المرمى بعد مرور نصف ساعة من اللعب بعد تمريرة من البرتغالي فيلكس.

وضغط الفريق الضيف في الشوط الثاني، ويدين ليونيسا بالفضل لحارسه لوكاس جيفارد بعدما أنقذ العديد من الفرص قبل أن يدرك كاستانيدا التعادل في الدقيقة 84 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

واهتزت أرجاء ملعب رينو دي ليون في سعادة عندما سدد بنيتو كرة مباشرة في المرمى في الدقيقة 108 ليمنح الفريق المنتمي للدرجة الثالثة مكانا في قرعة دور الستة عشر والتي تقام اليوم الجمعة.