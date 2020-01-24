ليفربول يواصل مسيرته نحو اللقب بالفوز 2-1 على ولفرهامبتون

المصدر: رويترز

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 16 نقطة بعد الفوز الصعب 2-1 على مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز أمس الخميس بفضل هدفي جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو.

وافتتح هندرسون التسجيل في الدقيقة الثامنة من كرة لمست كتفه بعد ركلة ركنية من ترينت ألكسندر-أرنولد وسط هتافات غاضبة من الجماهير باستاد مولينو.

لكن ولفرهامبتون بقيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو صنع سمعة بالتألق أمام منافسين كبار وأدرك التعادل في الدقيقة 51 عندما ارتقى راؤول خيمنيز ليحول تمريرة آداما تراوري العرضية بضربة رأس داخل الشباك.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص، لكن فيرمينو عثر على مساحة ليحسم الفوز في الدقيقة 84 ويحقق ليفربول انتصاره 14 على التوالي في الدوري.

وهذا هو الهدف السادس للاعب البرازيلي في آخر ثماني مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات.

وكانت السعادة واضحة على المدرب يورغن كلوب مع غناء جماهير فريقه "لن نتزحزح" إذ يواصل الفريق شق طريقه نحو لقبه الأول في الدوري في ثلاثة عقود.

وقال كلوب: "حصلنا على فرص رائعة في الشوط الأول ثم في النهاية كانت لحظة ساحرة من (فيرمينو). عليك فقط العثور على وسيلة لتحقيق الفوز وامتلاك اللاعب الذي يتخذ القرار المثالي ومرة أخرى كان فيرمينو".

وأضاف هندرسون "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة هنا. هذا فريق جيد ويجبرك على الاجتهاد. لكننا كنا نعلم أننا نستطيع مواصلة مسيرتنا والقتال".

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 67 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، فيما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني وله 51 نقطة ويتقدم بثلاث نقاط على ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع وله 34 نقطة مثل توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وتتأخر بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال نونو، الذي كان فخورا بكفاح فريقه ضد ليفربول الذي اهتزت شباكه لأول مرة في آخر ثماني مباريات في الدوري: "أداء جيد للغاية. دفاعيا كنا منظمين ولعبنا بشكل جيد. صنعنا الفرص والزخم كان في صالحنا لكننا واجهنا فريقا جيدا. أنا سعيد باللاعبين. فروق بسيطة (حسمت الفوز)".