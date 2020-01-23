رونالدو هدافاً في صعود يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

واصل كريستيانو رونالدو هز الشباك بعد أن افتتح التسجيل خلال فوز يوفنتوس 3-1 على روما في دور الثمانية بكأس ايطاليا لكرة القدم أمس الأربعاء وسجل كل أهدافه في الشوط الأول.

ومرر جونزالو إيغواين إلى النجم البرتغالي ليسدد في الزاوية البعيدة بالمرمى في الدقيقة 26 محرزا هدفه 13 في آخر عشر مباريات لعبها.

وهذا أول هدف لرونالدو على الإطلاق في كأس ايطاليا ليسجل بذلك في 15 من 17 بطولة شارك فيها في مسيرته بعدما فشل في هز الشباك خلال مباراة درع المتجمع الإنجليزي والنظام القديم لكأس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رودريغو بنتانكور وليوناردو بونوتشي هدفين آخرين في عشر دقائق قبل نهاية الشوط الأول، بينما قلص روما الفارق بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عندما سدد جنكيز أوندر في العارضة وارتدت الكرة في جسد الحارس جيانلويجي بوفون ثم سكنت الشباك.

وودع روما المسابقة من الدور ذاته في الموسم الماضي بخسارته 7-1 أمام فيورنتينا.

وسيلتقي يوفنتوس مع ميلان أو تورينو في قبل النهائي.