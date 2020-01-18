النيران الصديقة تحرم السيتي من الفوز على كريستال بالاس

المصدر: د ب أ

قادت النيران الصديقة فريق كريستال بالاس لانتزاع نقطة ثمينة من مضيفه مانشستر سيتي بعدما تعادلا2/2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، تعادل توتنهام مع واتفورد سلبيا وأرسنال مع شيفيلد يونايتد 1/1 وبرايتون مع أستون فيلا بذات النتيجة وويستهام وإيفرتون 1/1، وفوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 3 / 2 ونوريتش سيتي على بورنموث 1 / صفر.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جينك توسن في الدقيقة 39، وتعادل سيرخيو أجويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 82، قبل أن يسجل أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يسجل فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، هدفاً في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، واصل توتنهام إهدار النقاط وتعادل مع مضيفه واتفورد سلبيا اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بالتعادل ليرفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 23 نقطة لواتفورد في المركز السابع عشر.

وسقط توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، بذلك في فخ التعادل للمرة الثانية مقابل هزيمتين خلال آخر أربع مباريات له في الدوري، بينما جاء تعادل واتفورد بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وكاد واتفورد أن يحسم المباراة لصالحه عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 لكن تروي دييني سدد كرة تصدى لها باولو جازانيجا حارس مرمى توتنهام.

ورغم تفوق توتنهام في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، كانت أولى المحاولات التهديفية في المباراة من نصيب واتفورد، حيث انطلق جيرارد دولوفيو من وسط الملعب وتقدم حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء متحديا حصار ثلاثة مدافعين، ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأظهر توتنهام إصرارا حقيقيا على افتتاح التسجيل مبكرا حيث حاصر منافسه في وسط ملعبه، وتألق لاعبوه في الاحتفاظ بالكرة وإتقان التمريرات، لكنه عانى من التكتل الدفاعي للمنافس.

بمرور الوقت، تخلى واتفورد عن تراجعه الدفاعي ودخل في أجواء المباراة بشكل أكبر محاولا تبادل الضغط الهجومي مع الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على شباك توتنهام.

وكاد هيونج مين سون أن يتقدم لتوتنهام في الدقيقة 30 حيث سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء ارتطمت بقدم ناثانيل شالوبه لاعب وسط واتفورد لينحرف اتجاهها وكادت أن تسكن الشباك لكن حارس المرمى بن فوستر تصدى لها ببراعة.

وضاعت فرصة ثمينة على توتنهام في الدقيقة 38 عندما تلقى لوكاس مورا طولية رائعة من ديلي ألي وانطلق إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس بن فوستر خرج في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة.

وهدد واتفورد مرمى توتنهام في الدقيقة 41 حيث مرر شالوبه عرضية رائعة إلى تروي دييني الذي سدد الكرة برأسه لكن الحارس باولو جازانيجا تصدى للكرة ببراعة.

وتوالت المحاولات الهجومية من كلا الجانبين خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، تلقى عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ ثم سدد لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية الجادة لكن افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة وكذلك الحذر الدفاعي من الجانبين أحبطا أكثر من فرصة.

وفي الدقيقة 55، سدد تروي دييني مهاجم واتفورد كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 60 إثر وقوع مناوشات بين لاعبي الفريقين بسبب الخشونة، لكن الحكم مايكل أوليفر سيطر على الوضع وأشهر إنذار لكل من عبد الله دوكوري لاعب واتفورد وهاري وينكس لاعب توتنهام، قبل أن يشير بمواصلة اللعب.

وحصل واتفورد على ضربة جزاء في الدقيقة 69 بعدما تصدى يان فيرتونخين بيده لكرة سددها جيرارد دولوفيو داخل منطقة الجزاء، وتقدم تروي دييني لتنفيذ الضربة لكنه سدد كرة تصدى لها الحارس جازانيجا.

بعدها ظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين لكن افتقاد الدقة في التصويب وكذلك الحذر الدفاعي حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، شن توتنهام هجمة خطيرة لكن البديل إيناسيو بوسيتو أنقذ واتفورد من هدف محقق، بعد دقيقتين فقط من مشاركته، حيث أطاح بالكرة من فوق خط المرمى، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أرسنال مع شيفيلد يونايتد 1/1.

وتقدم أرسنال بهدف سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل جون فليك لشيفيلد في الدقيقة 83.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، كما رفع شيفيلد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل أستون فيلا مع برايتون 1/1.

وتقدم برايتون بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 38 وتعادل جاك جراليش لأستون فيلا في الدقيقة 75.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع برايتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل ويستهام مع إيفرتون 1/1.

وتقدم ويستهام بهدف سجله عيسى ديوب في الدقيقة 40 وتعادل إيفرتون عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة 44.

ورفع ويستهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر ، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة السادسة، قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين نظيفين أمام ساوثهامبتون إلى فوز 3 / 2.

وتقدم ساوثهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 15 وشين لونج في الدقيقة 35 قبل أن يسجل وولفرهامبتون ثلاث أهداف عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 53 وراؤول خيمينز (هدفين) الأول في الدقيقة 65 والثاني في الدقيقة 76.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى34 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة السابعة، فاز نوريتش سيتي على بورنموث بهدف نظيف سجله تيمو بوكي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ستيف كوك لاعب بورنموث في الدقيقة 31 وطرد بن جودفري لاعب نوريتش سيتي في الدقيقة 76.

ورفع نوريتش سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العشرين الأخير وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.