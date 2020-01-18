لاتسيو يقترب من الصدارة بخماسية في سامبدوريا

المصدر: د ب أ

واصل فريق لاتسيو مطاردته ليوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الكاسح على ضيفه سامبدوريا 5 - 1 اليوم السبت في المرحلة العشرين للمسابقة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الوصيف وثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه ليتشي يوم الأحد في الوقت الذي يلتقي فيه يوفنتوس مع ضيفه بارما.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز لهدافه شيرو إيموبيلي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفا.

وافتتح فيليبي كايسيدو التسجيل للاتسيو في الدقيقة السابعة وبعد عشر دقائق فقط أضاف إيموبيلي الهدف الثاني من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في الدقيقة 20.

وتكفل كيسانغا بارتولومو غاسينتو بتسجيل الهدف الرابع للاتسيو في الدقيقة 54 ثم نال إيموبيلي لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والخامس للاتسيو من ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 65.

وسجل كارول لينيتي الهدف الوحيد لسامبدوريا في الدقيقة 70 ولكن بعد أربع دقائق فقط تعرض زميله جوليان شابوت للطرد. وتوقف رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.