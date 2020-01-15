مخاوف الإصابات تبعد رونالدو عن مواجهة أودينيزي اليوم

المصدر: د ب أ

يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء على ملعبه منافسه أودينيزي، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا.

ولعب فريق يوفنتوس مباراة صعبة للغاية خارج ملعبه منذ ثلاثة أيام فقط أمام روما في الدوري الإيطالي، وانتهت لصالح البيانكونيري بهدفين لهدف، لذا سيفكر ماوريسيو ساري مدرب اليوفي الحالي في إراحة العديد من اللاعبين لتجنب الإصابات، ومن ضمنهم النجم رونالدو

وأكد ماوريسيو ساري في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يوفنتوس اليوم بأن اليوفي سيلعب بكل ما لديه من أجل تحقيق الفوز أمام أودينيزي، ولكنه في نفس الوقت لمّح لإراحة بعضاً من نجومه.

وتحدث ماوريسيو ساري قائلاً “سنلعب لقاء أودينيزي بعد ثلاثة أيام فقط من مباراتنا الأخير أمام روما، والتي استهلكنا فيها الكثير من الطاقة، ولكن أيضاً هدفنا هو المضي قدماً في كأس إيطاليا، لذلك سنجد الدوافع المناسبة لإعادة تجميع صفوفنا مرة أخرى”.

وأضاف “أعتقد أن جيانلويجي بوفون سيلعب في التشكيلة الأساسية، إنه مورد أساسي لنا داخل وخارج الملعب”.

وتابع “ثلاثي خط هجوم يوفنتوس في أفضل أحواله، ويلعب كريستيانو رونالدو بصورة طيبة للغاية، وأريد التحدث معه قبل المباراة لمعرفة ما إذا كان سيلعب أمام أودينيزي أم لا”.