رونالدو يعيد يوفنتوس إلى صدارة الكالتشيو

المصدر: د ب أ

استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة ليتسعد صدارة الترتيب، التي فقدها أمس عقب تعادل إنتر ميلان مع أتالانتا 1/1، في المقابل توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الخامس عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمس مباريات.