ليفركوزن يمدد تعاقده مع بيتر بوس

المصدر: د ب أ

من المنتظر أن يمدد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، قريبًا تعاقده مع مدربه بيتر بوس.

وقال بوس، عن المفاوضات مع النادي، إنه من المنتظر أن "يسود الوضوح بحلول بداية الدور الثاني".

وحسب معلومات وردت لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، فمن المنتظر أن يتم تمديد عقد بوس، الذي ينتهي في الصيف المقبل، حتى عام 2022.

كانت تصريحات لرودي فولر، المدير الرياضي للنادي، أفادت بقرب التوصل لاتفاق بين الجانبين.

وقال: "لديَّ انطباع بشكل عام بتوافر الأساس لتمديد التعاون، ولدينا رغبة في تمديد التعاون معه ومع الفريق برمته".

وتولى بوس تدريب ليفركوزن منذ نهاية يسمبر 2018، ويحتل فريقه حاليا المركز السادس في ترتيب جدول البوندسليغا بفارق تسع نقاط عن لايبزيج متصدر الجدول.

من ناحية أخرى، أعرب فولر عن أمله في عودة لاعب خط وسط الفريق، كاي هافيرتس، إلى مستواه ليساعد في وصول النادي في الدور الثاني إلى المربع المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فولر أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن رحيل محتمل للاعب الدولي الذي يرتبط مع ليفركوزن بعقد حتى صيف 2022، وقال " نحن نتعامل مع الموضوع بمنتهى الهدوء، وعلاقتنا به وبعائلته وبمدير أعماله ممتازة".