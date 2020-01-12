سمير يضع الإنتر في صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

أنقذ سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان ركلة جزاء قرب النهاية ليمنح ناديه التعادل 1-1 مع أتلانتا وتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس أمس السبت.

ومنح لاوتارو مارتينيز فريق المدرب أنطونيو كونتي هدف التقدم بعد أربع دقائق، بينما أدرك روبن جوسينس التعادل للفريق الزائر قبل ربع ساعة من النهاية.

وحصل أتلانتا على فرصة رائعة لانتزاع الانتصار قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، لكن هاندانوفيتش تصدى لركلة جزاء نفذها لويس موريل لينقذ ناديه من الهزيمة.

ويتصدر إنتر الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بعد الوصول إلى منتصف الموسم، لكن يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني يستطيع انتزاع القمة عندما يلعب في ضيافة روما اليوم الأحد.

وبقي أتلانتا في المركز الخامس وله 35 نقطة وهو نفس رصيد روما رابع الترتيب.