تفاقم أزمات برشلونة بجراحة عاجلة لسواريز في الركبة

المصدر: د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، أن مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى غدا الأحد، ولكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب للمباريات.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: "سيخضع لويس سواريز لجراحة في الركبة اليمنى يوم الأحد تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وعقب انتهاء العملية سيصدر النادي بيانا أخر".

يشار إلى أن سواريز شارك هذا الموسم مع برشلونة في 23 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا، 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، وثلاثة أهداف أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه يعد أكثر من صنع تمريرات حاسمة في الليجا حتى الآن برصيد 7 تمريرات.