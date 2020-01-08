ماني أفضل لاعب أفريقي

المصدر: د ب أ

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 .

وتسلم ماني "27 عاما" الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان صلاح توجت بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018 فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016 بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.