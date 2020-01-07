محمد صلاح ثالث أغلى لاعبي العالم

المصدر: د ب أ

حل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية، بحسب الموقع الرسمي لمرصد كرة القدم اليوم "الثلاثاء."

وجاء صلاح في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 175 مليون يورو.

وتصدر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان القائمة بقيمة سوقية بلغت 265 مليون يورو.

وحل رحيم ستيرلينج نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 223 مليون يورو.

وشملت القائمة 166 لاعباً في الدوريات الخمسة الكبرى "إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا" ممن تتجاوز قيمتهم السوقية خمسين مليون يورو.