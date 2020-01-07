الشرطة البريطانية: لا أدلة على تعرض روديجر لشتائم عنصرية

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة البريطانية أنها لم تعثر على أدلة تفيد بتعرض الألماني الدولي انطونيو روديجر، لاعب تشيلسي الإنجليزي في مباراة فريقه أمام توتنهام، لشتائم عنصرية.

كان مشجعو توتنهام وجهوا شتائم عنصرية ضد روديجر (26 عاما) عدة مرات في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين على صاحب الأرض في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وأعلن توتنهام نتيجة التحقيقات على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.

وجاء في بيان النادي:" نحن ندعم انطونيو روديجر بشكل غير محدود في الإجراءات التي اتخذها، لكن لا يوجد أدلة تؤكد أو تدحض الادعاءات"، وأضاف البيان أنه لهذا السبب " فليس في مقدور النادي أو الشرطة اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وأوضح البيان أنه تعذر خلال التحقيقات العثور على أدلة "تؤيد اتهام العنصرية".

وكان روديجر أخطر الحكم بالهتافات أثناء المباراة، ثم كتب على تويتر في وقت لاحق أنه يأمل في سرعة ضبط الجناة، وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكره للدعم الذي تلقاه من العديد من مشجعي توتنهام.