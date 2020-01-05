فياريال يباغت سوسييداد بثنائية

المصدر: د ب أ

أهدر فريق ريال سوسييداد فرصة التقدم نحو المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة 1 / 2 أمام ضيفه فياريال اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز غرناطة على ضيفه ريال مايوركا 1 / صفر.

وتجمد رصيد سوسييداد عند 31 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أشبيلية، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين ارتفع رصيد فياريال، الذي واصل صحوته بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم سوسييداد بهدف حمل توقيع ويليان خوسي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل مانو تريجيروس لفياريال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما تكفل سانتي كازورلا بتسجيل الهدف الثاني للفريق الضيف، الذي ألحق الخسارة السادسة للفريق الباسكي في المسابقة هذا الموسم، فيما تعد هي الأولى له منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.

من جانبه، عمق فريق غرناطة جراح ضيفه ريال مايوركا وفاز عليه 1 / صفر في وقت سابق اليوم.

ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط انخل مونتورو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 24.

الفوز رفع رصيد غرناطة إلى 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات