لاتسيو يهزم بريشيا ويعادل رقمه القياسي

المصدر: د ب أ

قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه بريشيا إلى الفوز بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بريشيا بهدف مبكر بعد مرور 18 دقيقة من البداية عن طريق المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي لكن بريشيا لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد أندريا كيستانا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب عرقلته لفيليبي كايسيدو، متسببا في احتساب ضربة جزاء للاتسيو سجل منها إيموبيلي هدف التعادل.

وتقمص إيمويبيلي دور البطولة مجددا وخطف هدف الفوز القاتل لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة مستغلا تمريرة كايسيدو.

وحقق لاتسيو فوزه التاسع على التوالي ليثبت أقدامه في المركز الثالث بعيدا بأربع نقاط عن أعين روما صاحب المركز الرابع.

وعادل لاتسيو رقمه القياسي من موسم 1998 -1999 بحصده 39 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، كما عزز إيموبيلي موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وأخبر بالوتيلي حكم المباراة بتعرضه لهتافات عنصرية من جماهير لاتسيو، التي قوبلت بتحذير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد.