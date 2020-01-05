مورا ينقذ توتنهام أمام ميدلسبره وتأهل تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

احتاج توتنهام هوتسبير إلى هدف لوكاس مورا لتفادي الخروج من الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ميدلسبره المنافس في الدرجة الثانية إذ اكتفى فريق المدرب جوزيه مورينيو بالتعادل 1-1 اليوم الأحد.

وتأخر الفريق الفائز باللقب ثماني مرات بهدف آشلي فليتشر بعد الاستراحة لكن ضربة رأس من مورا أنقذت توتنهام الذي خاض المباراة بدون المهاجم المصاب هاري كين.

وحجزت تشكيلة معدلة لتشيلسي مكانها في الدور الرابع بانتصار سهل 2-صفر على نوتنجهام فورست ليتكرر ما حدث في الدور ذاته في نسخة الموسم الماضي.

وهز كالوم هودسون-أودوي وروس باركلي الشباك للفريق الفائز باللقب ثماني مرات في الشوط الأول.

وقاد روني لاعب مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق فريقه ديربي كاونتي لتحقيق مفاجأة بالفوز 1-صفر على مستضيفه كريستال بالاس المنتمي للدوري الممتاز.

وعانى شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الممتاز ليفوز 2-1 على فايلد.