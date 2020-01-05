إسبانيول يفرض التّعادل على برشلونة في ديربي كتالونيا

المصدر: د ب أ

فرض فريق إسبانيول التعادل 2 /2 على ضيفه برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا التي جمعت بينهما أمس السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم دافيد لوبيز سيلفا بهدف لإسبانيول في الدقيقة 23 لكن مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 50 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 59 ولكن قبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف البديل الصيني وو لي هدف التعادل القاتل لإسبانيول.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد الهولندي فرانكي دي يانج لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي وقت سابق اليوم اقتنص ريال مدريد الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه خيتافي بثلاثية من دون رد لكن برشلونة استعاد القمة سريعا لكن بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وتوقف رصيد إسبانيول عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وسيطر برشلونة بشكل كامل على مجريات اللعب في أول عشر دقائق، إلا أن الخطورة ظلت غائبة للاعبي النادي الكتالوني على مرمى الحارس دييجو لوبيز.

الوضع لم يتغير بعد مرور أول عشر دقائق، حيث ظلت الخطورة منعدمة على المرميين لكن اسبانيول بدأ يميل إلى الهجمات المرتدة السريعة بعد أن غاب عن المشهد تماما في الدقائق الأولى.

وعلى عكس سير اللعب تماما، تقدم إسبانيول بهدف في الدقيقة 23 بواسطة دافيد لوبيز سيلفا من ضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس نيتو مستغلا ضربة حرة نفذها مارك لوكا بشكل ذكي إلى داخل منطقة الجزاء.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبا من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 27 لكن حارس إسبانيول تصدى له بثبات.

وتراجع إيقاع اللعب كثير بعد انقضاء أول نصف ساعة وانعدمت الخطورة على المرميين تماما.

وكاد ميسي أن يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 40 عبر ضربة رأس من مسافة قريبة لكن دييجو لوبيز وقف له بالمرصاد.

وبعد 30 ثانية فقط ضاعت فرصة أخرى مؤكدة لبرشلونة عندما تهيأت الكرة إلى الأوروغوياني لويس سواريز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن القائم الأيسر لإسبانيول حرمه من التسجيل.

وتوالت فرص برشلونة في الدقائق الخمس الأخيرة، لعل أخطرها ضربة حرة نفذها ميسي باتقان لكن لوبيز واصل تألقه وأنقذ مرماه بثبات.

وأهدر الفرنسي انطوان غريزمان فرصة محققة لبرشلونة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك سواريز التعادل لبرشلونة بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى من أمام المرمى مباشرة مستغلا عرضية مذهلة من خوردي ألبا من الناحية اليسرى.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد الهدف الثاني لبرشلونة بواسطة ارتورو فيدال بضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من سواريز.

وكاد ميسي أن يسجل ثالث أهداف برشلونة في الدقيقة 63 بضربة رأس قوية مستغلا عرضية سواريز، لكن دييجو لوبيز كان حاضرا وأنقذ الموقف.

وضاعت فرصة محققة لبرشلونة في الدقيقة 65 بعد مجهود رائع من ميسي منتصف الملعب، حيث تلاعب بدفاعات إسبانيول ثم أرسل تمريرة ذكية أمام المرمى مباشرة إلى سواريز الذي سدد كرة قوية لكن دييجو لوبيز حرمه من التسجيل.

وتلقى فرانكي دي يانج الإنذار الثاني ليتم طرده في الدقيقة 75 بعدما جذب جوناثان كاليري من قميصه وهو في طريقه للانفراد بمرمى الحارس نيتو ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

وأنقذ نيتو مرمى برشلونة من هدف محقق في الدقيقة 77 وتصدى لضربة رأس رائعة من وو لي.

وقبل النهاية بدقيقتين خطف البديل الصيني وو لي هدف التعادل القاتل لإسبانيول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك نيتو.