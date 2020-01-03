كلوب يشكو خطر الإصابات بسبب البرنامج المزدحم

المصدر: رويترز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك آراءه بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات في فترة عيد الميلاد ورأس السنة في إنجلترا وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين أوضاع اللاعبين.

وخلال حديثه في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الجار إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد أكد المدرب الألماني على مدى الحاجة لوجود فواصل زمنية معقولة بين المباريات وإلا واجه اللاعبون خطر الإصابات والابتعاد عن الملاعب.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة "لا شك أن رابطة الدوري الانجليزي أو الاتحاد الإنجليزي يعرفان رأيي. الأمر لا يتعلق بي بشكل شخصي... أعتقد أن أحدا ما عليه أن يتحدث من أجل صالح اللاعبين "أبلغت الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بكل ما يجب أن أقوله شخصيا. نقلت رسالتي للاتحاد الدولي "فيفا" عبر المقابلات لأنني لا أعرف أحدا هناك. أستمتع بكل مباراة أخوضها لكن هناك أمورا يجب تحسينها. هل تغيير أشياء يعني التخلي عن التقاليد؟".

وسيكون بوسع كلوب الاعتماد فقط على 12 لاعبا أساسيا جاهزين بدنياً لخوض مباراة يوم الأحد إضافة إلى المهاجم الياباني الجديد تاكومي مينامينو.

وأضاف كلوب "أخبرني البعض أنني لا أحترم مسابقة الكأس. هذا غير صحيح. لكن مهمتي الأولى هي احترام اللاعبين. كان علي اتخاذ قرار فيما إذا كان مسموحا الدفع بهم مجددا. كيف يمكن التعاطي مع هذه المسألة بالنظر لوضع نيوكاسل يونايتد، الذي خسر أربعة لاعبين في مباراة واحدة بسبب الإصابة، ولا نقول هذا جنون‭‭‬."

وخاص ليفربول، الذي توج بكأس العالم للأندية الشهر الماضي، تسع مباريات في مختلف المسابقات في ديسمبر واستهل العام الجديد بالفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد ليعزز صدارته للدوري الممتاز متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وأضاف كلوب "نلعب كرة القدم من أجل متعة الجمهور. كم مباراة أقيمت في اليوم التالي لعيد الميلاد. كل هذه المباريات بالإضافة لبرامج التلفزيون أذيعت... في كل هذه المناقشات حاول أن تفكر مرة واحدة في اللاعبين".

وأوضح "لن تستمر كرة القدم بدون أموال ولن تستمر أيضا بدون لاعبين...المشكلة تكمن في أن جمهور كرة القدم الحقيقي لا يشارك في هذه المناقشات... إذا دعيت إلى حوار فلن أتردد في المشاركة".

وسيخوض ليفربول المواجهة أمام إيفرتون بدون لاعبه نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ لكن حالة بقية اللاعبين المصابين تتحسن. وقال كلوب "إنهم جميعا يتحسنون. مشكلتنا الوحيدة هي التعاقب السريع للمباريات".