إبراهيموفيتش يصل ميلانو للتوقيع لميلان

المصدر: د ب أ

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلانو الإيطالية، للخضوع للفحوصات الطبية، تمهيداً لانضمامه إلى فريق ميلان الذي وقع معه عقداً لمدة ستة أشهر، ليرتدي قميص الفريق للمرة الثانية في مسيرته.

وقال إبراهيموفيتش في فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، "الشيء المهم هو أنني هنا، وأنا سعيد".

وأضاف: "كنت دائما أقول أن هذا هو منزلي، وأخيرا أنا هنا، لقد لعبت في أندية أخرى، ولكني عدت وهذا هو الأهم، أنتظر الجماهير في سان سيرو، وأريد أن أجعلهم يقفزون فرحاً مرة أخرى".

ومن المتوقع أن يوقع إبراهيموفيتش 38 عاماً عقداً مع ميلان حتى شهر يونيو المقبل، مع خيار التجديد المحتمل للموسم المقبل.

وكان إبراهيموفيتش أنهى عقده مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في نوفمبر الماضي، ليعلن ميلان عن التعاقد معه يوم الجمعة الماضي.

وفي الفترة الأولى التي لعب فيها إبراهيموفيتش مع ميلان لمدة موسمين، ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري في 2011، وكان هداف الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفاً في 2012.

وفاز إبراهيموفيتش بلقب الدوري في أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر، بفارق 14 نقطة عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد مرور 18 مرحلة من المسابقة.