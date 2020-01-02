فيدال يتسبب بأزمة في برشلونة

المصدر: رويترز

أقام محامو لاعب برشلونة التشيلي فيدال دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا الشهر الماضي بداعي عدم الحصول على حوافز قيمتها 2.4 مليون يورو (2.69 مليون دولار) وهو الخبر الذي ظهر خلال وجود اللاعب في بلاده خلال فترة التوقف الشتوية لمسابقة الدوري المحلي، وتسبب في أزمة في النادي وهو يحاول الحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد عندما يلعب في ضيافة غريمه المحلي إسبانيول في مباراة قمة يوم السبت.

ورفض برشلونة التعليق على الشكوى، بينما قال فيدال أنه من غير العدل عدم الحصول على الحوافز كاملة والبالغ قيمتها 4.1 مليون يورو وهو المبلغ الذي يعتقد ممثلوه أنه يستحقه كحوافز عن المشاركة في المباريات.

ودخل فيدال تشكيلة برشلونة منذ البداية أربع مرات في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، وشارك عشر مرات كبديل، ولم يكن في التشكيلة الأساسية في أهم مباراتين أمام أتليتيكو مدريد وريال مدريد.

ولم يقبل فيدال استبعاده من التشكيلة وأبلغ محطة (تي.في3) الكاتالونية في نوفمبر أنه سيبحث عن حل وسينظر في الأفق إذا لم يستعد موقعه الأساسي. لكن نزاعه يأتي في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من نقص في منتصف الملعب مع غياب البرازيلي آرثر ميلو ثلاثة أسابيع بسبب مشكلة في الفخذ وانتقال كارليس ألينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

ويفتقد برشلونة أيضا الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن ما يعني أن البرازيلي نيتو سيخوض مباراته الأولى في الدوري في مواجهة إسبانيول الذي يتذيل ترتيب المسابقة وعين مدربه الثالث هذا الموسم بالتعاقد مع أبيلاردو فرنانديز.