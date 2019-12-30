دورتموند يخطف جوهرة أوروبا رسمياً

المصدر: د ب أ

تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مع النجم النرويجي الدولي إيرلنج هالاند (19 عاما) من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح دورتموند أنه تعاقد مع هالاند بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024 ليضم بهذا أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا.

وينضم هالاند إلى دورتموند يوم الجمعة المقبل قبل سفر الفريق يوم السبت لبدء معسكره في ماربيلا بإسبانيا.

وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند : "رغم العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من أندية كبيرة من كل أنحاء أوروبا ، قرر إيرلنج هالاند خوض المهمة الرياضية مع دورتموند بعد وجهة النظر التي عرضناها عليه. تمسكنا به وإصرارنا أثمر هذا العقد".

وذكرت تقارير أن دورتموند دفع إلى سالزبورح 20 مليون يورو (22.3مليون دولار) للاستغناء عن اللاعب الذي سجل 28 هدفا في 22 مباراة رسمية هذا الموسم كما فاز بجائزة أفضل لاعب نمساوي لعام 2019 .

وتغلب دورتموند على كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ولايبزج الألماني وأندية أخرى كانت ترغب في ضم اللاعب الذي سجل ثمانية أهداف لسالزبورج في ست مباريات مع الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي دورتموند : "يمكننا جميعا أن نتطلع لهذا المهاجم الطموح والقوي بدنيا الذي يتمتع بموهبة رائعة في التهديف وسرعة فائقة نسعى لتطويرها في دورتموند".

وأضاف : "في سن التاسعة عشرة ، يبدأ إيرلنج مسيرة نتمنى أن تكون رائعة".