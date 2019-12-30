مانشستر سيتي يهزم شيفيلد و" الفار" يثير الجدل مرة أخرى

المصدر: رويترز

عاد مانشستر سيتي للانتصارات أمس الأحد بعدما هز سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروين الشباك ليقودا فريق المدرب بيب جوارديولا للفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد باستاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط إثارة للجدل بشأن حكم الفيديو المساعد" الفار".

وبدا أن شيفيلد انتزع التقدم عبر ليس موسيه في الدقيقة 28 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل ضد المهاجم الفرنسي.

وبعد ذلك بلحظات أبدت جماهير الفريقين اعتراضها ضد تقنية حكم الفيديو المساعد بهتافات واضحة.

وتقدم سيتي، صاحب المركز الثالث والذي خسر أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم الجمعة ويتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، في الدقيقة 52 بهدف أجويرو الذي سدد كرة قوية في الشباك بعد تمريرة من دي بروين.

واعترض لاعبو شيفيلد بشدة إذ إن الكرة لمست الحكم كريس كافناه والذي كان يجب أن يقوم بإسقاط الكرة لاستئناف اللعب لكن بعد مراجعة بسيطة أكد صحة الهدف.

وحسم سيتي الفوز، الذي جعله يتأخر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في الدقيقة 82 بتسديدة دي بروين بعد هجمة مرتدة قادها رياض محرز.