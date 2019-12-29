بقرار "الفار".. ليفربول ينجو من قاهر الكبار

المصدر: رويترز

كان هدف ساديو ماني كافيا ليفوز ليفربول 1- صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز ويمدد صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 13 نقطة مع أقرب مطارديه اليوم الأحد، وهز ماني، في مباراته رقم 150 مع ليفربول، الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما هيأ له آدم لالانا الكرة.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي لمسة يد ضد لالانا لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لتأكيد صحة الهدف إذ أن الكرة لمست كتف لاعب ليفربول.

ويملك ليفربول 55 نقطة من 19 مباراة فيما يأتي ولفرهامبتون سابعاً متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ولم يكن ليفربول، الذي ارتدى شعار بطل العالم بعد فوزه بكأس العالم للأندية، في أفضل حالاته لكنه أظهر مرة أخرى أنه يملك القدرة على حصد لقبه الأول في الدوري في 30 عاماً.

واعتقد ولفرهامبتون أنه أدرك التعادل عبر بيدرو نيتو في نهاية الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة بداعي وجود تسلل بفارق ضئيل للغاية ضد جوني أوتو.

وأطاح جواو موتينيو ومروان سايس بتسديدتين خارج المرمى إذ ضغط ولفرهامبتون بحثا عن التعادل لكنه فشل في سعيه.