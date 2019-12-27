ليفربول يعزّز صدارته للبريميرليغ برباعية في ليستر

المصدر: د ب أ

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن اكتسح ملاحقه المباشر ليستر سيتي 4 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينيو، قبل أن يضيف جيمس ميلنر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 74 عاد فيرمينيو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ثم سجل أليكساندر أرنولد الهدف الرابع في الدقيقة 78.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة.