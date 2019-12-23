تشلسي يقهر توتنهام بثنائية ويليان

المصدر: د ب أ

قاد ويليان بورخيس دا سيلفا فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه توتنهام 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي تشلسي ويليان دا سيلفا الأول في الدقيقة 12 والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد هيونج مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.

ورفع تشلسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين.

فيما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع، متلقيا خسارته السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل خمس.

وجاءت بدية المباراة سريعة من الطرفين وتبادل كلاهما شن الهجمات منذ انطلاقة المباراة بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ورغم محاولات الفريقين الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب في العشر دقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة 12 سجل ويليان دا سلفا هدف التقدم لفريق تشلسي عندما لعب ركلة ركنية بشكل قصي إلى ماتيو كوفاسيتش الذي أعدها لويليان مرة أخرى ليتوغل بها حتى دخل بها منطقة توتنهام من الناحية اليسرى وسدد كرة صاروخية على يسار الحارس باولو جازانيجا.

وأعطى الهدف ثقة كبيرة للاعبي تشلسي الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت هجماتهم بحثا عن تسجيل هدف ثاني، في المقابل كان التسرع هو السمة السائدة على اداء لاعبي توتنهام الذين فشلوا في إكمال محاولاتهم الهجومية.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل لتوتنهام عندما توغل موسى سيسوكو بالكرة داخل منطقة جزاء تشلسي من الناحية اليمنى ومر الكرة إلى هاري كين الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 29 كان هيونج مين سون قريبا من تسجيل هدف التعادل لتوتنهام عندما لعبت كرة طولية استلمها هاري كين ومرر كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها سون بتسديدة قوية لكن كرته علت العارضة.

حاول توتنهام تعديل النتيجة بعد تلك الهجمة وتوالت هجماته لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي تشلسي الذين تمكنوا من إفساد هجمات الفريق المنافس واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى توتنهام.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء لفريق تشلسي عندما قام حارس توتنهام باولو جازانيجا بالخروج من مرماه وشارك في لعبة خطرة مع ماركوس ألونسو لاعب تشلسي ليعود الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب ركلة جزاء.

واستطاع ويليان أن يسجل من ركلة الجزاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم تشلسي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف توتنهام من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل أهداف، في الوقت نفسه تراجع فريق تشيلسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة مستغلا المساحات التي ظهرت في دفاع توتنهام.

وفي الدقيقة 55 ألغى الحكم هدفا لفريق تشلسي عندما سدد ماركوس ألونسو كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس جازانيجا لترتد إلى تامي أبراهام الذي وضعها داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل أبراهم.

وفي الدقيقة 62 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هيون مينج سون لاعب توتنهام بعدما تدخل بعنف على أنطونيو روديجر لاعب تشلسي بدون كرة.

وبعد استئناف اللعب بدقيقة توقف مرة أخرى بسبب قيام الجماهير بإلقاء بعض الزجاجات على الحارس كيبا اريزابالاجا.

ورغم النقص العددي إلا أن فريق توتنهام واصل سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق وسط تراجع من لاعبي تشلسي للحفاظ على تقدمهم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 74 سدد نجولو مكانتي لاعب تشلسي كرة قوية من خارج منطقة جزاء توتنهام لكن كرته علت العارضة.

ورغم وجود بعض المحاولات الهجومية من الفريقين إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما مرر ويليان كرة رائعة إلى ميشي باتشواي الذي انطلق بها حتى وصل على حدود منطقة جزاء توتنهام وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشلسي على توتنهام 2 / صفر.