نابولي ينهي سلسلة مباريات طويلة دون فوز بعد هدف قاتل

المصدر: رويترز

أنهى نابولي سلسلة من ثماني مباريات متتالية دون فوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وحقق انتصاره الأول مع المدرب جينارو جاتوسو بالتفوق 2-1 على ساسولو بعد هدف قاتل أمس الأحد.

وتقدم ساسولو بهدف عن طريق حامد جونيور تراوري البالغ عمره 19 عاما في الدقيقة 29 وكان بوسعه إضافة المزيد في ظل معاناة نابولي في الشوط الأول ووسط صيحات استهجان من المشجعين.

لكن أداء نابولي تطور بشكل ملحوظ خلال الشوط الثاني.

وأدرك آلان التعادل لنابولي في الدقيقة 57 وبعد فترة من الضغط وضع بيدرو أوبيانج لاعب ساسولو الكرة في مرماه بطريق الخطأ بعد ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق نابولي انتصاره الأول في الدوري منذ 19 أكتوبر تشرين الأول.