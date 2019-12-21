برشلونة يكتسح ألافيس برباعية وينفرد بصدارة الليغا

المصدر: د ب أ

حقق برشلونة انتصاراً عريضاً بنتيجة (4-1) على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل أهداف برشلونة جريزمان (14)، فيدال (45+2)، ميسي (69)، سواريز من ركلة جزاء (75)، بينما سجل بيري بونس هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة (56).

ولعب الأوروجواياني لويس سواريز شخصية "بابا نويل" في اللقاء الأخير للبلوجرانا خلال عام 2019، عندما وزع هداياه على زملائه جريزمان، فيدال وميسي، بصناعة 3 أهداف كما سجل الرابع من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الـ15.

وعزز فريق أشبيلية موقعه في المركز الثالث بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 34 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط أمام خيتافي صاحب المركز الرابع بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وافتتح دييجو كارلوس التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 20 ثم أضاف ايفر بانيجا الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 63 .