أنشيلوتي مدرباً لإيفرتون

المصدر: د ب أ

أعلن إيفرتون الإنجليزي في بيان، اليوم السبت، تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً جديداً للفريق.

ونشرت صفحة الفريق على تويتر تغريدة جاء فيها "نقدم لكم مدرب الفريق الجديد.. مرحبا أنشيلوتي".

وسيتولى أنشيلوتي مهامه الرسمية، الأحد، علما أنه سيكون متواجداً في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث يستضيف منافسه أرسنال في وقت لاحق اليوم، مع افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز.

وسيحل مدرب أي سي ميلان وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق بديلا للبرتغالي ماركو سيلفا، الذي أقيل بعد دخول إيفرتون منطقة الهبوط عقب الخسارة 2-5 من غريمه ليفربول في وقت سابق هذا الشهر.

ويقبع إيفرتون حاليا في المركز 16 بالدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة.