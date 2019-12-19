بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من الفيفا وتفوق جزائري عربي

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر اليوم الخميس متفوقة على فرنسا بطل العالم.

وفازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.

وتقدمت إنجلترا للمركز الرابع خلف البرازيل بينما احتلت أوروجواي المركز الخامس.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز التاسع متفوقا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشر هذا العام بينما جاءت سويسرا في المركز 12 والدنمرك 16.

وتقدمت الجزائر، بطلة افريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.