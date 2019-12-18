تشكيلة الريال لكلاسيكو الأرض اليوم

المصدر: د ب أ

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد أمس الثلاثاء قائمه فريق لمباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة اليوم الأربعاء.

ويلتقي الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ظل اقتسامهما الصدارة برصيد 35 نقطة لكل منهما.

وخرج البجليكي إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو والكولومبي خاميس رودريجيز من القائمة للإصابة، بينما جرى استبعاد ألفارو أودريزولا وبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية.

وضمت قائمة النادي الملكي: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوبي، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فريدريكو فالفيردي، إيسكو، جاريث بيل، فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، لوكا يوفيتش، كريم بن زيمة.