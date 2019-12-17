أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

المصدر: رويترز

قالت محطة سكاي سبورتس أمس الاثنين إن كارلو أنشيلوتي توصل لاتفاق مبدئي مع إيفرتون ليتولى تدريب الفريق المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، تدريب نابولي في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

ويقبع إيفرتون في المركز 16 بالدوري بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط وأقال مدربه ماركو سيلفا عقب الخسارة 5-2 من ليفربول في الرابع من ديسمبر الجاري.

وقاد دنكان فيرجسون إيفرتون مؤقتا في مباراتين وساعد الفريق في الفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد.

واذا تم التعاقد بالفعل سيحظى إيفرتون بمدرب مخضرم (60 عاما) يملك سجلا زاخرا بالألقاب مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وسيقود فيرجسون الفريق في مواجهة ليستر سيتي بدور الثمانية في كأس الرابطة الأربعاء.

وكان ديفيد مويز مدرب إيفرتون السابق مرشحا للعودة للمنصب بينما استبعد فيكتور بيريرا مدرب شنغهاي الأسبوع الماضي فكرة الانتقال للنادي الانجليزي.