الفيفا يعلن مقاضاة بلاتر وبلاتيني في بيان رسمي

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم، الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي “يويفا”.

وأوضح الاتحاد الدولي في البيان الرسمي الذي أصدره اليوم أنه يسعى لاستعادة مليوني فرنك سويسري حصل عليها ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا” بشكل غير شرعي عام 2011 من الفيفا.

وعوقب بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة السابق بالإيقاف عن ممارسة كل الأنشطة الرسمية المتعلقة بكرة القدم في 2015 وكانت مدة العقوبة ثماني سنوات في بادئ الأمر قبل أن يتم تقليل الإيقاف بسبب انتهاك لوائح القيم فيما يتصل بحصول بلاتيني على مليونى فرنك سويسرى من الفيفا بناء على موافقة من بلاتر في 2011 نظيرأعمال قام بها لاعب منتخب فرنسا السابق للاتحاد الدولى قبل عدة سنوات.