الكشف عن مواجهات قوية في قرعة الدوري الأوربي

المصدر: د ب أ

كشفت قرعة الدور الثاني (دور الــ32) من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية حيث أوقعت فريق أرسنال الإنجليزي في مواجهة أولمبياكوس اليوناني ومانشستر يونايتد في مواجهة كلوب بروج البلجيكي.

أما أشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد خمسة ألقاب، فسيلتقي كلوج الروماني، بينما يصطدم باير ليفركوزن الألماني ببورتو البرتغالي، وروما الإيطالي مع جينت البلجيكي.

وفي مواجهات أخرى، يلتقي وولفرهامبتون الإنجليزي مع إسبانيول الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع اسطنبول باشاك شهير التركي وخيتافي الإسباني مع أياكس الهولندي وكوبنهاجن الدنماركي مع سلتيك الاسكتلندي وأبويل نيقوسيا القبرصي مع بازل السويسري.

كذلك يلتقي الكمار الهولندي مع لاسك لينز النمساوي ولودجوريتس البلغاري مع إنتر ميلان الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني مع ريد بول سالزبورج النمساوي وشاختار دونيتسك الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي وفولفسبورج الألماني مع مالمو السويدي وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي مع سبورتنمج براغا البرتغالي.