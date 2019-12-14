البرازيل وكولومبيا واليابان تترشح لاستضافة مونديال السيدات 2023

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة إن البرازيل وكولومبيا واليابان تقدمت بطلبات رسمية لتنظيم كأس العالم للسيدات عام 2023 وذلك بعد يوم واحد من تقدم استراليا ونيوزيلاند بطلب مشترك لتنظيم البطولة.

وقال الفيفا إن الترشيحات الأربعة تأتي وسط "اهتمام غير مسبوق" من الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ إن النسخة المقبلة سيشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا في بيان مكتوب "بطولة فرنسا 2019 كانت بالتأكيد لحظة فاصلة لكرة القدم للسيدات والآن باتت مسؤولية الفيفا التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على التطور المذهل للعبة".

وحققت نسخة العام الحالي في فرنسا رقما قياسيا للمشاهدة التلفزيونية فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير.

وأحرزت الولايات المتحدة اللقب للمرة الرابعة في تاريخها في رقم قياسي أيضا.

وسيُقيم الفيفا طلبات المرشحين المحتملين لاستضافة البطولة خلال شهري يناير وفبراير قبل أن يختار مجلس الفيفا البلد المضيف في اجتماعه بأديس ابابا في يونيو 2020.