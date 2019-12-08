ميسي يبقي برشلونة ملازماً للريال بـ "ثلاثية" في مايوركا

المصدر: رويترز

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليعيد برشلونة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 5-2 على ضيفه ريال مايوركا أمس السبت.

واعتلى ريال مدريد الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي بعد فوزه على إسبانيول أمس، لكن فريق المدرب ارنستو بالبيردي كان في أفضل حالاته ليسحق ضيفه ريال مايوركا في كامب نو.

ووضع أنطوان غريزمان أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى تمريرة طويلة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن، بينما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، هدفين من خارج منطقة الجزاء فيما أحرز لويس سواريز هدفا رائعا بكعب قدمه.

وأحرز أنتي بوديمير هدفا لمايوركا من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الأول قبل أن يسجل مرة أخرى في الشوط الثاني.

لكن ميسي أطلق تسديدة هائلة قبل النهاية ليكمل ثلاثيته ويحقق فوزا مثيرا للإعجاب للفريق الكتالوني.