خسارة موجعة للسيتي تبعده عن ليفربول بـ 14 نقطة

المصدر: رويترز

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزاً كبيراً على حساب الجار اللدود، مانشستر سيتي في الديربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليصبح الفارق بين السيتي و ليفربول لمتصدر 14 نقطة

وحل الشياطين الحمر ضيوفاً ثقيلة على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في قمة الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالفعل كانوا ضيوفاً مؤذية، حيث انتزعوا 3 نقاط ثمينة من عقر دار السيتيزنس

أحمر مانشستر استطاع تسجيل هدفين في غضون 6 دقائق، حيث سجل راشفورد من ركلة جزاء أكدتها تقنية حكم الفيديو المستخدمة لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ثم عزز المهاجم الفرنسي العائد إلى تشكيلة المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل نيكولاس أوتاميندي تسجيل هدف تضييق الفارق لمصلحة السيتي في الدقيقة 85، ولكنه لم يكن كافياً للخروج ولو بنقطة من مباراة ملعب الاتحاد.