صلاح يقود ليفربول للفوز بثلاثية على بورنموث

المصدر: د ب أ

تألق محمد صلاح نجم ليفربول، وقاد فريقه إلى فوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على بورنموث، السبت، في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح اسمه بقوة في المباراة رقم 100 له بالمسابقة، 13 مع تشلسي و87 بقميص ليفربول، حيث صنع هدفا ببراعة لزميله الغيني نابي كيتا، ثم تلقى هدية من اللاعب ذاته ليسجل هدفه السابع في هذا الموسم.

وفي ظل غياب ساديو ماني للراحة، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 35 عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله جوردان هندرسون فوضعها بمهارة على الطائر في شباك آرون رامسدالي حارس بورنموث.

وجاء الدور على صلاح لإظهار موهبته، حيث صنع هدفا بتمريرة سحرية بكعب القدم إلى كيتا الذي أسكنها الشباك بسهولة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ثم ترك "الملك المصري" بصمته الأهم عندما سجل بهدوء في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 54، حيث حول تمريرة كيتا من لمسة واحدة إلى المرمى لحظة تقدم رامسدالي.

وعزز ليفربول صدارته للمسابقة برصيد 46 نقطة، مبتعدا عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأحد.