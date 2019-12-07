يوكوهاما مارينوس بطلاً للدوري الياباني

المصدر: د ب أ

توج فريق يوكوهاما إف مارينوس بلقب الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 15 عاما وتحديدا منذ 2004، بعدما تغلب على إف.سي طوكيو 3-صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة

ورفع يوكوهاما إف مارينوس رصيده إلى 70 نقطة متفوقا في الصدارة بفارق ست نقاط أمام إف.سي طوكيو صاحب المركز الثاني وبات آنجي بوستيكوغلو المدير الفني ليوكوهاما إف مارينوس، أول مدرب أسترالي يتوج بلقب الدوري الياباني الممتاز.

وعلى ملعب استاد نيسان، افتتح سيراثون بونماثان التسجيل ليوكوهاما في الدقيقة 26، ثم أضاف إريك ناسيمينتو دي ليما الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تم طرد إيل كيو بارك من صفوف يوكوهاما في الدقيقة 65، لكن الفريق واصل تفوقه وأضاف الهدف الثالث في شباك إف.سي طوكيو عن طريق كايتا إيندو في الدقيقة 77، ليؤكد جدارته بالتتويج.