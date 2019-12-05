ضربة موجعة رابعة لريال مدريد عبر مارسيلو

المصدر: د ب أ

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي، مارسيلو، ليلحق بقائمة الغائبين عن الكلاسيكو، من جانب ريال مدريد، الذي سيفتقد أيضا كلا من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، في المباراة المقررة يوم 18 من الشهر الجاري.

وأصدر النادي بيانًا رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات".

ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بالمباراة ضد برشلونة (الكلاسيكو)، وكل الآراء تؤكد أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع".

ويعاني مارسيلو من حظ سيئ مع الإصابات، هذا الموسم، حيث تُعد هذه الإصابة الرابعة له حتى الآن.