جونيور مفتاح الريال للتعاقد مع مبابي

المصدر: د ب أ

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قد يكون مفتاح المرينجي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتبر كيليان مبابي أهم الأسماء التي يهدف ريال مدريد للتعاقد معها، حيث يعتبر حلم إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي هو التعاقد مع النجم الفرنسي، ويشاطره الرأي بكل تأكيد زين الدين زيدان مدرب المرينجي الذي لم يخفي حبه وإعجابه بمهاجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان من المعروف عنه عدم التفريط في لاعبيه، ويعد نيمار دا سيلفا، وأدريان رابيو، وفيراتي مثالاً حياً على هذا الأمر، ولكن هناك مخرج لهذه الأزمة وهو فينيسيوس جونيور.